Claudio Moja, giovane anzanese, lo scorso 15 aprile ha intrapreso l’avventura The edge of the world e ha raggiunto l’Iran a piedi.

The edge of the world giovane anzanese in Iran a piedi

“Arrivato in Iran, ero stanco – ha spiegato Moja al Giornale di Erba – Tanti sono i motivi che mi hanno portato a decidere di interrompere il mio viaggio, che sarebbe dovuto proseguire fino alla Nuova Zelanda. Ho ancora voglia di viaggiare, ma dopo tanti mesi, questo progetto stava diventando abitudine: mi aveva stancato”. Poi la promessa: “The edge of the world continuerà, ma in un’altra versione: vorrei andare in India e in Nepal, posti che avevo già nel programma iniziale. Mi piacerebbe organizzare viaggi e spedizioni, magari in gruppo, verso questi posti”.

Tutti i dettagli sul Giornale di Erba da sabato 19 gennaio in edicola

DA CELLULARE, SCARICA LA APP DEL GIORNALE PER SFOGLIARE L’EDIZIONE e da Pc clicca qui