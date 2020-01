Tombolata dell’Epifania di Alzate Brianza, 26^ edizione per l’evento benefico lunedì 6 gennaio.

Ventiseiesima edizione per la tradizionale Tombolata dell’Epifania organizzata da Noi Genitori Onlus: è in programma per lunedì 6 gennaio a partire dalle 15.30 al Palazzetto dello sport di via Girola. Ci saranno tanti ricchi premi.

Tutti sono invitati per un simpatico pomeriggio in compagnia della Befana. E sarà anche occasione per fare del bene: il ricavato dell’evento andrà a sostegno dei servizi per persone disabili della Cooperativa sociale Noi Genitori di Erba. L’evento è organizzato da Noi Genitori Onlus e patrocinato dal Comune. Tutti sono invitati a partecipare.

Per ulteriori informazioni contattare il numero 031/641522.

