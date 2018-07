Top & flop della settimana

Top & flop. Dopo le puntate delle scorse settimane, oggi torna la nuova rubrica del Giornaledicomo.it. Ogni settimana la nostra redazione decreterà i personaggi o gli eventi che meritano di essere promossi o bocciati guardando a quello che è successo in Provincia di Como. Chi sarà il migliore della settimana e chi invece finirà dietro la lavagna dei cattivi?

Top

Quest’anno anche Como ha avuto la sua fashion week. Il noto marchio Dolce e Gabbana ha infatti scelto Como e il Lario come location per presentare le nuove collezioni dell’Alta Moda. In occasione delle giornate di Alta Gioielleria, Alta Moda e Alta Sartoria la famosa nave a vapore, datata 1926, attraccata di fronte a Villa Olmo, si è tinta di una magica atmosfera anni Trenta tipica delle cartoline souvenir, dal gusto retrò, riprodotte su abiti e gonne in morbido chiffon, charmeuse e organza, t-shirt, sneaker e accessori. Tante le stelle che venerdì sera hanno partecipato alla sfilata: da Kitty Spencer, nipote di Lady D, passando per Eva Herzigova e Helena Christensen fino ad arrivare alla bellissima Naomi Campbell, la vera regina del lago.

Flop

Edgardo Arosio sindaco di Cantù. Anzi, è incopatibile. Arriva l’autotutela del dirigente comunale che straccia il contratto di appalto tra il Municipio e il Consorzio Canturino Pompe Funebri di Zanfrini Ornella & C. A quel punto però l’impresa di pompe funebri, la cui proprietaria è la moglie del fratello del sindaco, fa ricorso al Tar che a febbraio da ragione a Zanfrini. Finita qui? No, il Comune impugna la sentenza del Tar davanti al Consiglio di Stato, che però lunedì 2 luglio ha dato (definitivamente?) torto al Comune facendo quindi partire l’iter per la decadenza del sindaco. “Nel complesso, l’intenzione di resistere della destra cittadina è costata 41mila e 399 euro ai contribuenti canturini” ha accusato Filippo Di Gregorio, capogruppo del Partito Democratico cittadino. Dimissioni per Arosio? Commissario ed elezioni a giugno 2019? Oppure ci aspettano altri colpi di scena? Di certo, c’è che il futuro dei canturini resta ancora in sospeso, come ormai da più di un anno.

