Top & flop della settimana

Top & flop. Torna come ogni settimana la rubrica del Giornaledicomo.it. La nostra redazione decreterà i personaggi o gli eventi che meritano di essere promossi o bocciati guardando a quello che è successo in Provincia di Como. Chi sarà il migliore e chi invece finirà dietro la lavagna dei cattivi?

Top

Un gesto di solidarietà da premiare. Era in Italia Adrian Brian, turista inglese di 65 anni, e sabato 28 luglio ha subìto il furto del suo camper a Merone. Sul mezzo oltre agli effetti personali c’erano anche documenti e denaro. Nella sfortuna, però, l’uomo ha trovato due ragazzi dal cuore d’oro, canturini, che lo hanno aiutato a sbrigare ogni pratica relativa al furto subito e lo hanno ospitato per tre giorni a casa loro, dandogli vestiti e cibo, cercando in ogni modo di alleviare la sua disperazione.

Flop

Dopo un lungo tira e molla la Federazione ha deciso di respingere la domanda di ripescaggio del Como. I comaschi quindi, già eliminati dalla Coppa Italia contro il Catania, non potranno disputare la Serie C come invece avevano sperato. E se il prossimo passo sarà il ricorso al Coni il rischio è quello di restare ancora per diversi giorni senza conoscere il proprio futuro. Quando finirà tutta questa confusione?

