E’ tutto pronto per la tradizionale Befana dei Pompieri, appuntamento pensato dal distaccamento dei Vigili del Fuoco di Erba per i più piccoli e che si conferma ogni anno un grande successo.

Befana dei pompieri di Erba: ecco il programma

Il ritrovo è previsto lunedì 6 gennaio alle 10 presso la piazza prepositurale per la messa dell’Epifania. Al termine della messa la simpatica Befana farà la sua comparsa sul cestello in dotazione ai mezzi dei Vigili del Fuoco, distribuendo come sempre caramelle e tanti dolcetti.

Dopo la festa in piazza ci sarà il corteo per le vie della città fino alla Caserma dei Pompieri in via Trieste, dove la Befana distribuirà altri dolciumi.

Per i più piccoli sarà un’occasione davvero unica per vedere da vicino i mezzi dei pompieri.

Appuntamento dunque a lunedì 6 gennaio, a Erba.

