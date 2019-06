In omaggio con il Giornale di Cantù, Giornale di Erba e Giornale di Olgiate in edicola da sabato 29 giugno 2019, troverete inAuto&Moto la rivista per gli amanti di due e quattro ruote: sul nuovo numero, focus sulle vacanze con particolare attenzione per il mondo dei camperisti.

A giugno torna inAuto&Moto

Ma non solo camper: sia che siate innamorati delle due o delle quattro ruote (o magari di entrambe) troverete qui un porto sicuro. Capace di raccontarvi le ultime novità, ma in grado anche di accudirvi e consigliarvi nella gestione e nella manutenzione dei vostri mezzi.

Camper: scelta e itinerari

Come scegliere il camper migliore (o l’alternativa roulotte) fra i temi in primo piano. Nuovo, usato o noleggi? Vi aiutiamo a scegliere… con anche dieci buone motivazioni per diventare camperisti. Quali mete? La Cornovaglia, ad esempio!

Altri itinerari, anche per moto e bici

Forse non immaginavate che le due ruote a pedali sono perfette per riscoprire antiche tratte ferroviarie ormai abbandonate, mentre per gli amanti della moto vi proponiamo mete dallo Stelvio agli Appennini, arrivando fino ad Amalfi.

Manutenzione pre-vacanza

Al di là del mezzo, la regola è sempre quella: prima di partire bisogna controllare tutto quanto con grande attenzione, dai sistemi luminosi alla batteria, dai livelli alle gomme e… se siete una famiglia non potete dimenticare l’immancabile seggiolino per i più piccoli.

I bolidi su questo numero

Tra i modelli al centro dei nostri servizi questa volta ci sono la Fiat 500, Alfa Giulia e Stelvio, la Audi Rs 5 e la Bmw X7. Ma anche Micra con una nuova gamma Gpl e Peugeot e Opel che sperimentano la tecnologia ibrida che ha reso famosa la Toyota Prius.