Torna la Campagna di Primavera Telethon con lo slogan “Io per lei”. La raccolta per la maratona scientifica nell’edizione primaverile punta alla raccolta di fondi per finanziare progetti su due binari: quelli a sostegno della ricerca e quelli da realizzare in collaborazione delle sedi UILDM dislocate sul territorio nazionale portando servizi che si trasformano in opportunità di vita integrata per le persone affette da distrofia muscolare.

Torna la Campagna di Primavera Telethon con lo slogan “Io per lei”

Negli ultimi anni abbiamo iniziato a familiarizzare con l’espressione “malattie rare”, ma Telethon, in unione con la UILDM ha deciso di porre l’accento sulle mamme rare, coloro che affette da una patologia neuromuscolare o con un figlio in queste condizioni vivono la loro quotidianità con una forza che permette loro di superare molti ostacoli.

I volontari UILDM, l’associazione partner delegata dalla Fondazione Telethon per la raccolta fondi sul territorio provinciale, saranno presenti dal 02 al 05 Maggio negli stand allestiti presso l’Ospedale Valduce, l’Azienda Ospedaliera S. Anna, le città di Como e altre comunità della provincia, a disposizione per sensibilizzare e informare coloro che intendono dare un nuovo importante contributo a sostegno della ricerca scientifica.

Presso gli stand puoi trovare i buonissimi biscotti in tre varianti:

Ognuno di noi ha gusti e peculiarità, ma tutti un grande cuore capace di donare! I biscotti al cacao con gocce di cioccolato – con arance di Sicilia – con farina integrale sono tutti confezionati nella comoda ed elegante scatola di latta che dà a questo prodotto uno stile unico e adatto anche a un regalo fatto col cuore. Scegli la variante più adatta a te, ma soprattutto scegli di essere al nostro fianco per tutte le mamme rare: rispondi anche tu all’appello IO PER LEI!

Dove trovare gli stand

-Martedì 9 e Sabato 27 Aprile

Ospedale Villa Beretta – Costa Masnaga (LC)

-Domenica 14 Aprile

Parrocchia: Camnago Volta

-Giovedì 2 e Venerdì 3 Maggio

Ospedale Valduce – Como

-Giovedì 2 e venerdì 3 Maggio

Azienda Ospedaliera Sant’Anna – San Fermo d. B.

–Sabato 04 Maggio

Como – P.za Duomo

Centri Commerciali :

“Ipercoop Mirabello” di Cantù

Bennet:

“Lario Center” di Tavernola,

“Cantù 2000” di Cantù,

“Monticello” di Cassina,

”La Porta d’Europa” di Montano,

“I Laghi” di Erba

“Il Parco” di Anzano del Parco (sabato 11 maggio 2019)

–03 – 04 – 05 maggio

Maslianico

-Sabato 04 maggio

Paesi: Costa Masnaga (Istituto Comprensivo)

–Sabato 04 e Domenica e 05 Maggio

Parrocchie: Costa Masnaga, Como Sant’Agata, Nibionno

Paesi: Canzo, Erba, Albavilla, Bizzarone

–Mercoledì 08 maggio

Cernobbio

–Maggio

Musso e Gravedona, Moltrasio

