Torna la Fiera di Sant’Antonio a Crevenna di Erba. Il programma della tradizionale fiera è stato presentato nella mattinata di lunedì in una apposita conferenza stampa. Tanti gli appuntamenti che animeranno la frazione grazie alla collaborazione tra Amministrazione comunale, parrocchia di San Cassiano e associazioni.

Fiera di Sant’Antonio, ecco il programma

Il programma della Fiera prenderà il via domenica 13 gennaio con la messa presso la chiesa di Santa Maria degli Angeli alle 17. Si proseguirà poi giovedì 17 gennaio, con la messa alle 10 e alle 17 e in serata, alle 21, il tradizionale “Falò del Purcel”. Domenica 20 gennaio, infine, alle 10 ci sarà la messa solenne. Poi levata processionale, benedizione del pane e del sale, e a seguire la sfilata e la benedizione dei trattori per le vie della città.

Ci saranno anche le bancarelle per le giornate di domenica e, per l’intera settimana di festa, il parco divertimento con tante giostre per i più piccoli.