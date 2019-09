Abbiamo tutti un animale del cuore. In qualche caso scodinzola, in altri fa le fusa, oppure, semplicemente, ci guarda muto da dietro il vetro di un acquario. Sia esso un cane, un gatto, un asinello, un serpente, un maialino o un cavallo, il nostro amico è per noi il più speciale del mondo.

Torna Le simpatiche zampette il gioco che rende protagonisti i vostri animali

Il Giornale di Cantù, Giornale di Erba, Giornale di Olgaite, che fanno parte del circuito (In)Netweek, hanno deciso per questo di riproporre una simpatica iniziativa fotografica dedicata agli animali e ai loro padroni: “Le simpatiche zampette”. Come già fatto negli scorsi anni è un modo per dare spazio ai nostri amici che vuole anche essere un divertente sondaggio tra tutti i lettori. Qual è l’animale da compagnia più simpatico? Oppure quello con il musetto che più somiglia al suo padrone? Ma è anche un modo per ribadire una forma di attenzione al mondo degli amici animali, perché nella pagina non mancheranno consigli e articoli dedicati a loro. Insieme a voi lettori scopriremo anche le storie più simpatiche di salvataggi da autostrade o canili, racconteremo i vostri incontri speciali, quelli che cambiano la vita e scopriremo animali dalle qualità inaspettate, che sanno riportare il giornale o cantare canzoni. Chiunque può partecipare al gioco inviando una fotografia con il proprio animale. Sono ben accetti i selfie, soprattutto quelli più originali. E’ attivo un sito – www.simpatichezampette.it – dove iscriversi e caricare la foto del proprio amico, ancora meglio se assieme a voi o ai vostri figli.

Collegandosi, sarà possibile (ovviamente in modo gratuito) iscriversi e caricare la foto del vostro animale. A ogni scatto verrà assegnato un numero e le immagini appariranno sul giornale insieme alle vostre storie. Le iscrizioni apriranno ufficialmente domani, sabato 28 settembre. Da allora potrete andare sul sito internet e iscrivere i vostri animali, lasciando oltre al loro e al vostro nome anche una dedica. Sono ben accetti i selfie, soprattutto quelli più originali.

Il primo coupon

Contestualmente sul nostro settimanale a partire da sabato 5 ottobre e fino a sabato 11 gennaio, ci sarà un tagliando da ritagliare e riportare compilato in redazione. Pubblicheremo un tagliando ogni settimana, con alcuni coupon a sorpresa che varranno di più.

I premi

Abbiamo subito scelto tre premi (ma ce ne saranno altri) di grande interesse: si tratta di buoni acquisto del valore di 500, 300 e 200 euro. Non ci siamo dimenticati dei lettori che non sono pratici con la tecnologia. Chiunque voglia iscrivere il proprio amico ma non ha il computer può passare in redazione a Cantù, Erba oppure Olgiate oppure contattarci al telefono.