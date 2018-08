Traffico autostrada: situazione, come ampiamente annunciato, da bollino rosso per l’esodo estivo. Sulla A9 Lainate Como Chiasso lunghe code verso la Svizzera.

Traffico autostrade: code verso la Svizzera

AGGIORNAMENTO ORE 14. Autostrade per l’Italia segnala una coda di 6 km tra Como Centro e Chiasso per attraversamento dogana Svizzera con tempi di percorrenza di 30 minuti. In alternativa ai veicoli leggeri che sono diretti in Svizzera, la società consiglia di utilizzare il valico di Bizzarone uscendo sulla A9 Lainate-Chiasso allo svincolo di Lomazzo attraverso la SP23, o il valico di Gaggiolo uscendo a Gazzada sulla A8 Milano-Varese, dopo aver percorso la A60 e la SP3.

————————————————————————————————————————————————

Mattinata di passione oggi, sabato 4 agosto, per gli automobilisti. In diverse zone d’Italia infatti il traffico è già intenso sulla rete autostradale. Per quel che riguarda il Comasco, ad esempio, vengo segnalati 4km di coda nel tratto compreso tra Como Centro e Chiasso – Dogana di Brogeda in direzione della Svizzera. In direzione opposta, verso Lainate code per traffico intenso tra Como Monte Olimpino e e Como Grandate. Inoltre il sito di Autostrade per l’Italia segnala, per traffico intenso, code sia in uscita che in entrata alla barriera di Como Grandate.

Per tutti gli aggiornamenti www.autostrade.it/autostrade-gis/gis.do.

TORNA ALLA HOME E GUARDA TUTTE LE ALTRE NOTIZIE IN MENU