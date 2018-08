Traffico autostrada: situazione, come ampiamente annunciato, da bollino nero per l’esodo estivo. Sulla A9 Lainate Como Chiasso lunghe code verso la Svizzera.

Traffico autostrade: 6 km di coda da questa mattina

Si replica la situazione dello scorso sabato sulla Lainate Como Chiasso. Da questa mattina, sabato 11 agosto, intorno alle 10 infatti sulla A9 ci sono circa 6 km di code in direzione della Svizzera per le operazioni doganali. Una situazione ampiamente prevedibile trattandosi del weekend che precede la settimana di Ferragosto. La coda si sviluppa dallo svincolo di Como Centro fino a Chiasso. Per gli aggiornamenti in tempo reale www.autostrade.it/autostrade-gis/gis.do.

