Tragedia sfiorata: arriva il treno ma le sbarre non si abbassano

E’ quanto accaduto nel pomeriggio dello scorso venerdì 12 ottobre, nei pressi del passaggio livello di Brenna–Alzate. Fortunatamente, almeno in quest’occasione non sono avvenuti incidenti, come invece hanno dovuto troppo spesso raccontare le cronache nazionali e anche locali. A testimoniare quanto successo e il rischio sfiorato per quest’ennesimo disservizio è stato il consigliere comunale alzatese con delega all’Ambiente, Sergio Molteni, che in quei momenti si stava recando alla stazione di Brenna–Alzate per partecipare a una riunione.

