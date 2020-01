Trasferte culturali insieme alla biblioteca comunale di Olgiate Comasco.

Trasferte all’insegna della cultura e del teatro

Due le proposte della biblioteca comunale “Sergio Mondo”. Una invita alla visita guidata alla mostra “Anni Venti in Italia – L’età dell’incertezza”, a Palazzo Ducale, a Genova: domenica 9 febbraio, con partenza alle 7.30, pacchetto completo – comprensivo di biglietto di ingresso alla mostra, guida e trasporto – a 45 euro. Informazioni e prenotazioni in biblioteca entro il 25 gennaio (non si accettano prenotazioni telefoniche). Per sabato 22 febbraio, invece, è prevista la trasferta al teatro degli Arcimboldi, a Milano, per assistere al musical “Ghost”: anche in questo caso il pacchetto (compreso il viaggio in pullman) è di 45 euro. Iscrizioni entro la scadenza del 22 gennaio.