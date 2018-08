La Giunta regionale della Lombardia, su proposta dell’assessore a Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi, ha espresso parere favorevole per l’approvazione del programma di bacino dell’Agenzia per il Trasporto pubblico locale di Como, Lecco e Varese.

“Prevista anche una particolare attenzione all’integrazione con i servizi della navigazione sui laghi, oltre alla promozione dei servizi del Tpl per l’utenza turistica, ripristinando corse festive e offerte utili alla valorizzazione del territorio. Ai fini dell’approvazione del programma, la Giunta regionale ha chiesto all’Agenzia di Tpl di garantire un efficace interscambio tra le linee bus e le stazioni ferroviarie, in particolare a Varese.

E ha chiesto di esplicitare le modalità di servizio che si intendono attivare per le aree a domanda debole, ovvero per le piccole realtà. Dovranno anche essere migliorate le informazioni ai cittadini. Ricordo inoltre – ha concluso Terzi – che poche settimane fa come Regione abbiamo approvato uno stanziamento di 2,7 milioni di euro per l’acquisto di nuovi autobus destinato ai territori di Como, Lecco e Varese”.