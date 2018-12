Tutti i nuovi orari dei treni sulle linee comasche. Da oggi, domenica 9 dicembre, entra infatti in vigore il nuovo orario Trenord e ci sono alcune modifiche.

A partire da domenica 9 dicembre 2018 entrerà in vigore il nuovo Orario Ufficiale del Servizio Ferroviario in Lombardia. Con l’introduzione dell’orario invernale Trenord prevede alcune modifiche. Ecco le variazioni che interesseranno il comasco.

S11 Milano-Como-Chiasso

La domenica e nei giorni festivi viaggerà un treno ogni 60′ • Da Milano P.ta Garibaldi i treni partiranno ogni ora al minuto .09 • Da Como San Giovanni i treni partiranno ogni ora al minuto .52.

I treni 25088 (Milano P.ta Garibaldi 23.39 – Monza 23.58) e 25092 (Milano P.ta Garibaldi 00.39 – Monza 00.58) partiranno da Milano Centrale.

–Il treno 25089 (Monza 00.09 – Milano P.ta Garibaldi 00.28) arriverà a Milano Centrale.

S2 Mariano Comense-Milano Passante-Milano Rogoredo

A seguire nel dettaglio le principali modifiche apportate al servizio su questa linea:

– Il treno 12918 (Palazzolo Milanese alle ore 7.39-Milano Cadorna 08:02) sarà effettuato nel solo periodo scolastico;

– Il treno 715 (in partenza da Milano Cadorna alle ore 6.53) arriverà nella stazione di Mariano Comense (anziché Camnago);

– Il treno 12615 (in partenza da Milano Cadorna alle ore 7.08) terminerà la corsa nella stazione di Camnago (anziché Mariano Comense).

Oggi (domenica 9) c’è anche lo sciopero

Domenica 9 stop ai treni per lo sciopero regionale. L’agitazione sindacale inizierà alle 3 di domenica per terminare alle 2 di lunedì 10 dicembre. Non ci sono fasce di garanzia.

L’organizzazione sindacale CUB Trasporti ha proclamato infatti uno sciopero di 23 ore che interesserà il settore del Trasporto Ferroviario Regionale. Stop quindi alla circolazione dalle 3 di domenica 9 dicembre, alle ore 2 di lunedì 10 dicembre 2018.

