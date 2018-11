Tunnel Pusiano chiuso per lavori. Disagi alla viabilità nell’Erbese.

Sorpresa per gli automobilisti questa mattina, venerdì 16 novembre. La galleria di Pusiano sulla Como Lecco, che evitare di passare per il centro del paese, è infatti chiusa in entrambe le direzioni. Nessuna comunicazione era arrivata in questi giorni in merito a lavori in programma nel tunnel. Inevitabili i disagi al traffico, soprattutto all’ora di punta. In direzione Erba/Como la viabilità era completamente bloccata mentre minori i disagi verso Lecco.

