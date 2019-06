Sono stati presentati i “Mercoledì sera” che animeranno le serate erbesi e non solo a partire dal prossimo 19 giugno sino al 17 luglio.

Tutti gli eventi per i Mercoledì sera a Erba

Si parte quindi mercoledì prossimo, 19 giugno, con “Erbaland”, una serata dedicata ai più piccoli e alle famiglie: “Ci saranno i supereroi, i gonfiabili, le giostre, il truccabimbi, i laboratori e il lancio dei palloncini in piazza Vittorio Veneto alle 21.30 – spiega Rivolta – Ovviamente invitiamo tutti a partecipare. Davanti al Vago ci sarà anche un campo da tennis per i bambini in collaborazione con il nuovo Tennis Club Erba”. La rassegna estiva proseguirà poi il 26 giugno con una serata dedicata alle associazioni, mentre il 3 luglio il tema sarà “Balli sotto le stelle”. Per la serata del 10 luglio, dalle 20.30, si farà un vero e proprio viaggio negli anni ‘60, ‘70, ‘80 grazie alla collaborazione tra Titti Valsecchi (Garage Storico) e Paola Corbo (Sei di Erba se…). La serata conclusiva dei mercoledì sarà poi il 17 luglio con il “Full moon party”, dedicato al 50° anniversario dello sbarco sulla luna. Per l’occasione saranno coinvolti gli studenti del liceo Galilei e anche i locali della città presenteranno serate a tema. Anche quest’anno, unitamente ai mercoledì sera, l’Amministrazione ha pensato anche alle frazioni con i “venerdì sera”. Il 21 giugno sarà Bindella a ospitare le manifestazioni. Poi toccherà ad Arcellasco e Crevenna. Il programma per la festa nelle frazioni sarà svelato nei prossimi giorni.