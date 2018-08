Torna l’estate e torna il gioco delle bocce nel campo situato al Ristorante San Pietro “Crotto” (e tra i pochi rimasti in Vallassina all’aperto).

Sono tre gli appuntamenti per appassionati e di questo gioco capace di mixare concentrazione, forza e una buona mira: Vecc e Bagai, Gara Palio di Quatru Cantun ad inseguimento e Torneo Lui e Lei.

Torneo di bocce si inizia con l’accoppiata grandi e piccoli

Si inizia con il torneo “El vecc e’l bagai” organizzato da Culturabarni e dedicato ai più piccoli che in compagnia di un adulto si sfideranno divisi per categorie: 3-6 anni il prossimo lunedì 6 agosto, 7-10 anni il giorno 7 agosto e under 14 il giorno 9 agosto. Tutte le sfide inizieranno alle ore 15 al campo di bocce del Ristorante San Pietro. Premiazioni al termine di ogni categoria. “Il torneo che ha fatto avvicinare i più piccoli al gioco delle bocce è ormai alla sua sesta edizione e ogni anno raccoglie un notevole successo” spiegano gli organizzatori “Quando l’abbiamo pensato volevamo far riscoprire ai più piccoli i giochi di un tempo e le bocce erano considerate un gioco per anziani. Abbiamo scoperto che i bambini adorano giocare e si impegnano molto seguendo i consigli dei loro “vecc”. Ci auguriamo di trasmettere ai più piccoli la passione per questo gioco”.

Ecco tutti gli appuntamenti

Martedì 7 agosto, mercoledì 8 agosto e giovedì 9 agosto sera si giocherà il torneo di Bocce del Palio di Quatru Cantun. Sarà un torneo ad inseguimento dove i quattro rioni si sfideranno fino all’ultimo punto.

Infine, il classico dell’estate “Torneo Lui e Lei” alla memoria di Augusto, Dano e Nando organizzato dal Ristorante San Pietro si svolgerò il 12-13 e 18 agosto in serata. Numerosi premi in palio per i giocatori tra cui medaglia d’oro offerta dal Ristorante San Pietro ai vincitori!