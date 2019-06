Secondi di società al Meeting Giovanile. Un altro grande risultato conquistato dal gruppo giovanile dell’Uc Costamasnaga La Piastrella System Cars, in quel di Matera, sede dell’edizione 2019 del Meeting nazionale giovanile di società.

Bel risultato per l’Uc Costamasnaga

Si puntava al poker: è vero. Dopo le vittorie ad Alba (Cn), Porto S. Elpidio (Fm) ed Andalo (Tn) la compagine masnaghese, era partita per la Basilicata, consapevole che l’obiettivo da conquistare non era facile da conquistare, ma era altrettanto vero, che tutti quanto sarebbero stati sul pezzo, dando il massimo, lottando fino all’ultimo. Nella speciale classifica di società, alla fine, l’Uc chiude seconda dietro all’Olimpia Valdarnese.

35 i giovani ciclisti masnaghesi, dai 7 a 12 anni, che sono stati encomiabili in questa 33^ edizione del Meeting nazionale di società per Giovanissimi di ciclismo.

Le parole del presidente Mainetti

“Sapevano che era molto difficile ma ci siamo preparati bene per questo importante appuntamento- ci dice con grande orgoglio Egidio Mainetti presidente dell’Uc-. Tutti hanno dato il massimo e questo secondo posto è sintomo che in casa Costa Masnaga, stiamo facendo un grande lavoro. Grazie a tutti. Ai ciclisti, ai nostri ds, ai preparatori, ai genitori, al direttivo, ai nostri sponsor. Siamo secondi in Italia: è va bene così”.

I risultati

In casa masnaghese, comunque, si festeggia anche la vittoria da parte di Giacomo Agostino (Strada), ed i tre secondi posti conquisti da Ginevra Pozzi (velocità), Tommaso Bombana (mtb) e Marco Brivio (strada).

Da rimarcare alcuni risultati nella top five, e molti nella top ten. Questi i ciclisti del Costa impegnati al Meeting

G1 (7 anni): Gloria Brivio, Davide Panzeri, Francesco Riva.

G2 (8 anni): Tommaso Bombana, Francesco Ferrari e Samuele Sanna.

G3 (9 anni): Nicole Lombardini, Pablo Buzon, Riccardo Carsaniga, Nicolò Maggioni ed Enea Romanò.

G4 (10 anni): Filippo Cazzaniga, Morgan Gilardoni, Federico Casiraghi, Sofia Colombo, Matteo Maggioni, Paolo Panzeri, Cristian Pasquale, Ginevra Pozzi, Massimo Sava e Mattia Sirtori.

G5 (11 anni): Giacomo Agostino, Marco Brivio, Lucas Buzon, Daniele D’Addato, Martino Longoni, Andrea Rigamonti, Matilda Seregni e Matteo Vitali.

G6 (12 anni): Mattia Busiello, Riccardo Longoni, Alessandro Sava, Letizia Cavalli, Riccardo Fumagalli e Gabriele Tirotto.