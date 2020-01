Ultimi lavori per la sistemazione del cavalcavia di Lurate Caccivio: chiude la strada provinciale che collega Appiano Gentile a Villa Guardia.

Sistemazione del cavalcavia

Chiusura totale al traffico per la SP24 di Appiano nel Comune di Lurate Caccivio. Per consentire il completamento degli interventi relativi alla riparazione del cavalcavia di via Carovelli, la circolazione lungo la strada provinciale sarà vietata, nel tratto compreso tra l’incrocio con via Bulgarograsso e l’intersezione con via Lombardia, da lunedì 20 gennaio al mercoledì 22 gennaio, dalle 8.30 alle 16.30. Il ponte era stato danneggiato da un camion più di sei mesi fa. Un primo intervento di sistemazione era stato realizzato in dicembre.