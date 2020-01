Un concorso di idee per rifare il look al centro città. La proposta lanciata da Hélène Giannone, 30 anni, sarta con negozio in via San Gerardo, ha aperto il dibattito sull’eventualità di pedonalizzare la parte bassa della strada. Di più: ha innescato riflessioni su quale possa essere la ricetta più azzeccata per rivitalizzare il centro.

Un concorso di idee per rifare il look del centro di Olgiate Comasco

Il primo effetto concreto? Giovedì l’incontro della stessa esercente con l’assessore all’Urbanistica, Maria Rita Livio, che, a sua volta, porterà il tema all’attenzione della Giunta. Con un obiettivo più ampio. “Tutto il centro città avrebbe bisogno di un restyling, intervenendo su edifici che potrebbero essere riqualificati, anche avvalendosi dei sostanziosi contributi messi a disposizione dalla Finanziaria (90% di copertura delle spese per la tinteggiatura di facciate di edifici, Ndr). Forse è il momento di ragionare su come appare la zona dalla piazza della chiesa a via Milano e anche sull’asse di via San Gerardo. Potrebbe essere utile aprire un concorso di idee, coinvolgendo commercianti e proprietari di edifici” ha spiegato l’assessore Livio.

Tutti i dettagli sul Giornale di Olgiate da sabato 25 gennaio 2020 in edicola

DA CELLULARE, SCARICA LA APP DEL GIORNALE PER SFOGLIARE L’EDIZIONE e da Pc clicca qui