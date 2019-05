Anche Erba respirera un po’ dell’aria del “Como Lake Dance Award”.

Un flash mob a sorpresa in centro a Erba

Si tratta di uno dei concorsi di danza più importanti d’Italia che ormai da tre anni ha scelto il Teatro Sociale di Como come propria location e che questo fine settimana porterà nel capoluogo comasco più di mille ballerini provenienti da 20 Paesi del mondo. In palio ci saranno borse di studio per un valore di 100mila euro. Il filo conduttore dell’edizione 2019 è “Il movimento, Ambasciatore di Pace” e in questo spirito si inserisce anche l’intervento della “Experience Company”, la celebre scuola di danza genovese, composta da 25 giovanissimi ballerini, già conosciuta a Erba grazie allo spettacolo portato all’Excelsior in occasione dei 10 anni del Gruppo sportivo San Vincenzo.