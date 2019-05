Un quadrangolare di calcio a 7 per ricordare Emiliano Paredi. E’ questa l’iniziativa organizzata per domenica 23 giugno e che vedrà protagonisti gli amici e i famigliari di Paredi.

Un torneo di calcio in memoria di Emiliano Paredi

L’erbese, infatti, scomparso improvvisamente per un malore a soli 45 anni, a gennaio. Emiliano era molto conosciuto in città: un uomo allegro, scherzoso e con una grandissima passione per il calcio. Da qualche anno era impegnato nella società calcistica del Figino Serenza, dove allenava i giovanissimi 2005. E proprio per questa sua grande passione per il pallone, gli amici più cari unitamente alla famiglia del 45enne, hanno deciso di ricordarlo con una manifestazione sportiva che si terrà all’oratorio di Crevenna.

Tutti i dettagli sul Giornale di Cantù da sabato 11 maggio in edicola

DA CELLULARE, SCARICA LA APP DEL GIORNALE PER SFOGLIARE L’EDIZIONE e da Pc clicca qui