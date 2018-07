Polemica a distanza tra il sindaco di Barni, Mauro Caprani, e il parroco della comunità, don Giovanni Giovannoni. Il seme della discordia l’annuncio del primo cittadino di voler cambiare il nome di piazza Pio XI in memoria di Ettore Albertoni.

Omaggio a Ettore Albertoni: “Non cancelliamo la storia”

“Di Papi ce ne sono tanti, di professor Albertoni ce n’è solo uno”. La frase del primo cittadino per motivare la scelta di cambiare nome alla piazza di Barni non è piaciuta al parroco. Quest’ultimo, seppur concorda che è legittimo voler omaggiare il professore leghista recentemente scomparso, non “bisogna cancellare la storia”. “Barni ha figure di rilievo che fanno parte della sua storia e le danno lustro. Avere avuto come parroco un futuro Papa, non è cosa da poco”.

