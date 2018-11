Dopo le grandi vittorie di Alberto Rasile, manager nel settore della moda di Casnate con Bernate, campione con portafoglio a Caduta Libera, ieri, lunedì 12 novembre, un’altra conccorrente comasca ha partecipato al gioco condotto da Gerry Scotti.

Un’altra concorrente comasca a Caduta libera

Monica da Orsenigo, di professione insegnante, è stata iscritta dal marito. Per lei la televisione non è un nuovo palcoscenico e anzi, aveva già conosciuto Gerry Scotti. Circa 20 anni aveva infatti partecipato al programma Passaparola. Dopo aver risposto a diverse domande, alcune anche complicate, è stata battuta dal campione in carica ed è finita nella botola. Prima però ha chiesto al simpatico conduttore di rassicurare la sua dirigente scolastica Primula Visconti per la sua “sopravvivenza” dopo la caduta.