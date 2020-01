Il professor Loredano Pollegioni, ordinario di Biochimica dell’Università Insubria, è stato nominato presidente della Fondazione regionale per la ricerca biomedica per un triennio.

Università Insubria un professore protagonista per la ricerca biomedica

Dal 2020 l’Università dell’Insubria darà un contributo significativo nel campo delle scienze della vita: Loredano Pollegioni, professore ordinario di Biochimica, è stato nominato presidente della Fondazione regionale per la ricerca biomedica per un triennio, fino al 2022. La Frrb, struttura istituita da Regione Lombardia nel 2011, finanzia progetti competitivi che possano avere un impatto e ricadute positivi sulla ricerca biomedica, sul sistema sanitario e sui cittadini. In particolare la Fondazione punta a sostenere i giovani ricercatori attraverso strumenti atti a sviluppare il loro talento, garantendo una continuità nel tempo e un respiro sempre più ampio a livello nazionale e internazionale.

Le sue parole

Loredano Pollegioni spiega: “Quello che mi guiderà in questo nuovo compito è l’attenzione alle realtà scientifiche di tutto il territorio lombardo. Infatti, per raggiungere risultati di alto impatto nel settore delle scienze della vita che abbiano ricadute dirette sul cittadino è importante stimolare l’aggregazione di esperienze e competenze diverse, affinché le numerose eccellenze presenti in Lombardia siano da traino a tutto il settore. Numerose sono le sfide scientifiche che verranno sostenute dalla Frrb, tra cui la medicina personalizzata, le patologie collegate all’invecchiamento, e la resistenza agli antibiotici”.

Pollegioni all’Insubria è stato fondatore e coordinatore dei corsi di laurea e del dottorato di ricerca in Biotecnologie, che ora fanno capo al dipartimento di Biotecnologie e scienze della vita, e come ricercatore studia le proteine coinvolte in importanti patologie umane, dalla schizofrenia alla malattia di Alzheimer. Tra le altre importanti cariche che ha ricoperto, è stato tesoriere della Società italiana di Biochimica, membro del publication committee della Febs, la European federation of biochemical societies, nonché promotore della piattaforma europea Ibisba, organizzatore di numerosi congressi e scuole internazionali e direttore del centro di ricerca internazionale Daair sui D-amino acidi.