Uso del defibrillatore: ci pensa la Cri di Asso a tenere una serata informativa e poi un corso.

Emergenza cardiaca: come affrontarla

Si terrà domani sera, venerdì 19 ottobre, alle 20.45 una serata informativa su come comportarsi in caso di arresto cardiaco. L’appuntamento è a Caglio, presso il teatro Giovanni Segantini. Nel corso della serata si darà il primo approccio e le informazioni più importanti su come comportarsi in caso di emergenza cardiaca.

Tre istruttori a disposizione

A disposizione dei presenti ci saranno tre istruttori formati apposta per la popolazione laica, quindi non medici e addetti ai lavori, della Croce Rossa di Asso: Elga Pontiggia, Thomas Invernizzi e Renato Tacchini. A seguire, dopo questa serata introduttiva sull’uso del defibrillatore, sarà possibile iscriversi a un vero e proprio corso tenuto dagli istruttori.

Per informazioni Croce Rossa Asso 031-670777 o Elga Pontiggia 347-2412803.