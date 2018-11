Domani partirà la campagna per la vaccinazione antinfluenzale 2018-2019 in cui è parte attiva anche l’Asst Lariana.

Vaccinazione antinfluenzale 2018-2019 domani al via

Si comincia domani, martedì 6 novembre, nei Poliambulatorio di via Napoleona a Como e a Olgiate Comasco e si proseguirà in queste strutture e nelle altre indicate nel prospetto fino al 6 dicembre. L’Asst fornirà, attraverso la Farmacia aziendale, il vaccino antinfluenzale ai medici di famiglia e alle residenze sanitarie per anziani e persone disabili oltre che ai detenuti e al personale che opera nella Casa Circondariale di Como. Inoltre, l’Asst ha avviato la campagna interna per la vaccinazione degli operatori aziendali e proporrà la vaccinazione ai pazienti cronici in carico agli ambulatori e servizi dell’Asst, come ad esempio i pazienti dializzati, e a quelli ricoverati nelle strutture ospedaliere di San Fermo della Battaglia, Cantù e Mariano Comense. Anche agli adulti (familiari, care giver, ecc.) a contatto con le categorie maggiormente a rischio, che con la vaccinazione contribuiscono a proteggere i propri cari, il vaccino viene offerto gratuitamente.

Ecco tutti gli orari

Si ricorda che la vaccinazione antinfluenzale è gratuita e raccomandata a:

– persone dai 65 anni in su, anche in buona salute

– persone affette da patologie che aumentano il rischio di complicanze da influenza, come ad esempio diabete, cardiopatie, broncopneumopatie croniche

– persone che convivono o hanno frequenti contatti con malati

– donne in gravidanza che all’inizio della stagione influenzale si trovino oltre il primo trimestre di gestazione

– persone che devono sottoporsi a interventi chirurgici

– medici e personale sanitario di assistenza

– forze di polizia e vigili del fuoco

– donatori di sangue

– professionisti che sono a contatto con animali che potrebbero trasmettere virus influenzali non umani – ad esempio: veterinari, allevatori, macellatori

– persone di qualunque età ricoverate in strutture sanitarie e socio-sanitarie per lungodegenti.

