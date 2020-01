Nei giorni scorsi, quelli che hanno preceduto e susseguito il capodanno, sono stati diversi gli atti di vandalismo dei presepi realizzati in tutta la Lombardia, che hanno offeso e oltraggiato migliaia di fedeli e cittadini. Preso maggiormente di mira tra le statuette, come da copione, è stato Gesù bambino ma spesso gli atti offensivi hanno riguardato l’intero presepe, senza risparmiare nessuno.

A Lodi sassi contro il presepe, stata di Gesù trovata senza testa

Come raccontato, a Lodi un cittadino ha trovato la statua di Gesù bambino, rubata il giorno prima dal presepe dopo essere stata presa a sassate, in un prato poco lontano dal punto in cui era stata allestita la capanna della natività. Alla statuetta era stata staccata la testa, lasciata abbandonata vicino al corpo nel prato.

A Mantova Gesù smembrato e appeso in piazza

A Mantova invece ha fatto molto discutere il gesto di quattro ragazzi che hanno rubato il bambolotto di Gesù bambino dal presepe situato in piazza, poi smembrandolo e appendendone i pezzi a dei pali con del fil di ferro. In questo caso i Carabinieri sono riusciti ad individuare i responsabili, poi denunciati per vilipendio alla religione cattolica: si trattava di quattro giovani 16enni di nazionalità marocchina, nati in Italia.

Gesù buttato nel cestino nel Bresciano

L’hanno strappato dalla sua nicchia per poi gettarlo nei rifiuti: è questo quello che è accaduto alla statua del Gesù Bambino di Pompiano, che si trovava nella nicchia in piazza. Il parroco in questo caso aveva deciso di non sporgere denuncia, dichiarandosi però curioso di conoscere i responsabili.

Nel Bresciano fatta a pezzi la statua di Gesù

Sempre nel Bresciano, una coppia di ragazzini minorenni ha deciso di fare a pezzi la statua di Gesù, situata tra nel presepe sul sagrato della chiesa, decidendo poi di postare la bravata su Instagram. Grazie ai video e alle ricerche dei Carabinieri si è riusciti a individuare i responsabili, poi denunciati: si tratta di due ragazzi di Flero e uno di Montichiari tra i 13 e i 15 anni.

Anche a Milano distrutto il Bambin Gesù

Anche a Milano la statua di ceramica del bambin Gesù è stata violentemente distrutta e fatta a pezzi mentre si trovava nel presepe della Chiesa pastorale di San Siro. L’allarme della notizia è stato lanciato anche su facebook, creando l’indignazione generale.

Feci sul presepe nel comasco

Questo forse è il gesto più oltraggioso di tutti: feci – molto probabilmente umane -spalmate sul presepe allestito sul sagrato della chiesa di Mozzate, nella bassa comasca.

Anche in questo caso, la notizia si è velocemente diffusa, suscitando reazioni di indignazione e di rifiuto verso questo volgare gesto.

