Cattive notizie per i lombardi che già sognavano un weekend di primavera per fare una bella gita fuori porta. Se la mattinata e il pomeriggio di oggi, sabato 4 maggio, passeranno quasi indenni con un po’ di sole e nuvole, tra la tarda serata e la mattina di domani (domenica 5 maggio) si attende il passaggio di un incisivo fronte freddo in quota che porterà fenomeni localmente violenti, un forte vento e un sensibile calo termico.

Previsioni meteo: una domenica di gelo

Gli esperti spiegano che nella tarda serata e notte di oggi i cieli saranno irregolarmente nuvolosi con innesto di rovesci e temporali sparsi a partire dal nord/ovest della Lombardia in estensione nella notte anche a centro/est. Ci saranno anche locali grandinate e sarà necessario prestare attenzione al forte vento.

Nella mattinata di domani invece i cieli saranno nuvolosi su gran parte della regione. Irregolarmente nuvolosi su lecchese, comasco, varesotto, chiavennasco, alta Brianza. In queste zone ci saranno forti venti favonici.

Precipitazioni sparse inoltre su centro, est e sud della regione. Locali temporali sulla zona est fin dal primo mattino. La pioggia durante la tarda mattinata andrà a interessare anche il milanese, la bassa Brianza oltre alle altre zone della Lombardia. Asciutto o con fenomeni minimi su varesotto, comasco, lecchese, chiavennasco.

Nel corso del pomeriggio i fenomeni piovosi andranno via via in esaurimento sul centro/ovest, poi da meta/tardo pomeriggio anche su est/sud regione. Da metà pomeriggio sarà più soleggiato a partire dal nord/ovest, per poi estendersi nel tardo pomeriggio/sera anche su centro/est e sud della Lombardia.

Gli esperti sconsigliano vivamente di mettersi in viaggio se non necessario durante le ore notturne e mattina di domani.