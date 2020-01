Vescovo in visita a Valmorea: un incontro partecipato nella data odierna.

Il vescovo a Caversaccio

Valmorea festeggia il patrono degli oratori San Giovanni Bosco con un ospite d’eccezione. Presenza illustre per la festa del santo patrono degli oratori nella giornata odierna: monsignor Oscar Cantoni ha aperto la giornata celebrando la messa delle 11. Al termine, alle 12.30 circa, un aperitivo aperto a tutti, in oratorio a Caversaccio. Poi, pomeriggio dedicato ai giovani: dalle 14.30 i giochi, organizzati dagli animatori, per i bambini di elementari e medie.