Una violenta grandinata si è abbattuta nella mattinata di oggi, mercoledì 31 luglio 2019, a Magreglio. A riprendere l’accaduto, Silvio Biassoni, un cittadino che ha pubblicato un video della situazione nel gruppo pubblico “Sei di Magreglio se”.

Violenta grandinata a Magreglio

Strade completamente invase della grandine e mezzi comunali che hanno dovuto entrare in azione. Il Comune ha dovuto interrompere il traffico in via Dante e in via Azzurri d’Italia. Ora la viabilità è stata ripristinata ma si chiede agli automobilisti di prestare molta attenzione.

