Visita guidata alla chiesetta di Santa Valeria il prossimo 9 agosto. La preziosa testimonianza di architettura medievale eccezionalmente aperta al pubblico per l’occasione Via S. Valeria 16, Sormano. Orari: 14.30, 16.15 e 17

(prenotazione obbligatoria in Pro Caglio).

La visita guidata alla chiesetta di Santa Valeria

Giovedì 9 agosto la chiesetta di Santa Valeria presso villa Giuliani apre eccezionalmente al pubblico per la visita guidata organizzata da Pro Caglio. Un’occasione unica per ammirare questo piccolo gioiello di architettura medievale, situato all’interno di una proprietà privata.

La chiesa dei SS. Valeria e Vitale è citata già nel 1300, ma probabilmente è ancora più antica. Pur essendo situata nel territorio del comune di Sormano, dal punto di vista religioso è sempre appartenuta alla parrocchia di Caglio. In stile romanico puro, è interamente in pietra all’esterno, mentre l’interno conserva un pregevole affresco del 1300, la “Madonna del Latte con Santa Valeria e due infanti”, i suoi figli gemelli Gervaso e Protaso, santi martiri ai quali è intitolata l’attuale parrocchiale di Caglio. L’affresco era in passato meta di pellegrinaggi da parte delle donne che non riuscivano ad avere figli. Notevole infine l’imponente campanile in pietra, fatto costruire nel 1584 dall’arcivescovo di Milano San Carlo Borromeo, che donò la campana, ancora perfettamente funzionante.

Tutte le informazioni in Pro Caglio

Orari della visita: 15,30; 16,15; 17 (prenotazione obbligatoria in Pro Caglio).Per informazioni è possibile rivolgersi in sede a Caglio: piazza Giovanni XXIII (dietro il Municipio), luglio e agosto aperta tutti i giorni 10 -12 e 16 -19, chiusa domenica pomeriggio. Telefono: 031 667378 negli orari di apertura, oppure mobile: 347 9893170. Mail: info@procaglio.it o www.procaglio.it