Dopo avere festeggiato con successo la 25° edizione ritorna al centro espositivo Lariofiere-Elmepe di Erba dal 9 al 11 novembre 2018 Viva gli Sposi il più efficace e rilevante appuntamento fieristico del territorio dedicato agli sposi e a tutte le cerimonie. Una manifestazione “di servizio” che consente a chi la visita di risparmiare tempo effettivo nell’organizzazione, confrontando sul posto prodotti, servizi e relative tariffe. La manifestazione anno dopo anno si conferma punto di riferimento fondamentale per i futuri sposi che trovano un’offerta completa e diversificata di prodotti e servizi adeguati ad ogni gusto e disponibilità economica. Anche quest’anno un centinaio di espositori accoglieranno i visitatori presentando le più apprezzate e ricercate novità nel mondo del wedding.

Come nelle precedenti edizioni anche per il 2018 la manifestazione sarà arricchita da numerose iniziative dedicate agli sposi e non solo. Defilè di moda, cocktail, degustazioni, laboratori creativi, eventi culturali, spettacoli. Dimostrazioni di Arte Floreale, trucco e parrucco.. e foto ricordo per gli sposi.

Protagonista della manifestazione “LA SPOSA”

L’allestimento del padiglione centrale a LEI dedicato accoglierà i visitatori con un trionfo di abiti di ieri oggi e domani realizzati dagli stilisti degli ateliers presenti in fiera.

I visitatori più fortunati aderendo al progetto UNICEF da sempre legato alla manifestazione, avranno la possibilità di vincere l’abito per le nozze, per lei e per lui!!

A Viva Gli Sposi troveranno idee anche coloro che desiderano organizzare una celebrazione speciale, diversa dal matrimonio: una cena, un compleanno, un’inaugurazione, un addio al celibato, una qualsiasi ricorrenza.. organizzare un evento oggi non lascia più spazio all’improvvisazione! Un bell’evento è fatto di equilibri di scelte giuste, così come un bel matrimonio.

L’INGRESSO E’ GRATUITO

ORARI

venerdì 17,30/22,30

sabato 14,30/22,30

domenica 10,00/21,00

EVENTI

Venerdì 9 NOVEMBRE

ore 18,30 Inaugurazione

Aperitivo a cura di ARTESAPORI CATERING

Sabato 10 NOVEMBRE

ore 15 ,00 DIMOSTRAZIONE Arte floreale a cura dei fioristi di FEDERFIORI

ore 15,30 Atelier Emè -Como

ore 16,30 DIMOSTRAZIONE ACCONCIATURA E TRUCCO

a cura di HAIR POINT in collaborazione con WpBellagio, Studio 123 By Paola Colombi

ore 18,30 BENETTI VIAGGI in collaborazione con Bosco Degli Eventi

Fotografie istantanee per un divertente e realistico viaggio di nozze

Domenica 11 NOVEMBRE

ore 11,00 BENETTI VIAGGI in collaborazione con Bosco Degli Eventi

Fotografie istantanee per un divertente e realistico viaggio di nozze

ore 14,30 DIMOSTRAZIONE ACCONCIATURA E TRUCCO

a cura di HAIR POINT in collaborazione con WpBellagio, Studio 123 By Paola Colombi

ore 16 ,00 FLOWER SHOW con Riccardo Ciceri Flower Design

ore 17 ,00 Atelier EME’ Como

ore 18,00 DIMOSTRAZIONE Arte Floreale a cura dei fioristi di FEDERFIORI

TUTTI I GIORNI

Protagonista “La SPOSA” Allestimento e Mostra a tema, direzione artistica Marco Frigerio in collaborazione con Opificio Immaginarium e La Bottega della Musica

Dimostrazioni di Acconciatura e Trucco, Degustazioni, musica, presentazione allestimenti e bouquet.

FOTOBOOTH fotoricordo ai futuri sposi a cura di Ph Antonino Geria

www.vivaglisposi.org

info@vivaglisposi.org