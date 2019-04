“Amo Inverigo, le sue bellezze e la sua gente e ogni volta ritorno qui sempre volentieri”. E’ stata accolta da affetto e tanto calore Vladimir Luxuria, ospite lo scorso venerdì 19 aprile alla Trattoria Edda di Cremnago.

Vladimir Luxuria ha raccontato la “sua” Inverigo

L’ex politica italiana, 53 anni, diventata anche un volto noto della televisione, ha chiuso la rassegna “Cucina e letteratura” che si è svolta in questi mesi nel locale di Cremnago. Luxuria per l’occasione ha presentato il suo libro “Perù raccontami tu”, ma soprattutto ha voluto incontrare i clienti e condividere con loro il piacere della buona cucina e di una conversazione tra amici. Perché infatti il noto personaggio si è trasformato in una commensale tra tanti, sedendosi ai tavoli e rendendosi disponibile per scattare una foto e scambiare qualche piacevole chiacchiera.

L’intervista integrale sul Giornale di Erba da sabato 27 aprile in edicola

