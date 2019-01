Regione Lombardia, dopo i fondi per il Bonus Famiglia 2019, ha reso disponibili anche quelli per i voucher anziani e disabili. Dalla metà di gennaio queste categorie, in possesso dei requisiti richiesti, potranno presentare domanda per ottenere un voucher. La disponibilità complessiva delle risorse messe a disposizione da Regione Lombardia è di 6milioni e 480mila euro: 3 milioni per gli over 65 anni, altrettanti per i disabili e 480mila per gli anziani che vivono nell’Area interna dell”Appennino Lombardo, Alto Oltrepo pavese.

“Ogni Ambito – spiega l’assessore alle Politiche per la famiglia, Genitorialità e Pari opportunità, Silvia Piani – avrà a disposizione un budget previsionale, che rappresenta l’importo massimo disponibile per l’attivazione dei voucher ed è stato definito considerando le persone anziane e i cittadini disabili residenti in ciascuno dei 96 Ambiti del territorio lombardo”.

Voucher anziani e disabili

Le risorse per anziani e per disabili sono state così suddivise:

– Arcisate: 14.400 euro (3 voucher) – 14.400 euro (3 voucher)

– Azzate: 14.400 euro (3 voucher) – 14.400 euro (3 voucher)

– Busto Arsizio: 28.800 euro (6 voucher) – 24.000 euro (5 voucher)

– Cantù: 19.200 euro (4 voucher) – 24.000 euro (5 voucher)

– Castellanza: 19.200 euro (4 voucher) – 19.200 euro (4 voucher)

– Laveno – Cittiglio: 24.000 euro (5 voucher) – 19.200 euro (4voucher)

– Como: 48.000 euro (10 voucher) – 43.200 euro (9 voucher)

– Erba: 24.000 euro (5 voucher) – 24.000 euro (5 voucher)

– Gallarate: 38.400 euro (8 voucher) – 38.400 (8 voucher)

– Lomazzo – Fino Mornasco: 28.800 euro (6 voucher) – 28.800 euro (6 voucher)

– Luino: 19.200 euro (4 voucher) – 19.200 euro (4 voucher)

– Mariano Comense: 14.400 euro (3 voucher) – 19.200 euro (4 voucher)

– Olgiate Comasco: 24.000 euro (5 voucher) – 28.800 euro (6 voucher)

– Saronno: 28.800 euro (6 voucher) – 28.800 euro (6 voucher)

– Sesto Calende: 14.400 euro (3 voucher) – 14.400 euro (3 voucher)

– Somma Lombardo: 19.200 euro (4 voucher) – 19.200 euro (4 voucher)

– Tradate: 19.200 euro (4 voucher) – 14.400 euro (3 voucher)

– Varese: 38.400 euro (8 voucher) – 33.600 euro (7 voucher).

