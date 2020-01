Whatsapp down, impossibile mandare foto e messaggi audio

Whatsapp down: impossibile mandare messaggi audio o immagini.

I problemi nell’utilizzo della popolare app di messaggistica istantanea sono iniziate intorno alle 12, quando da tutta Italia numerose sono state le segnalazioni riguardo difficoltà nell’invio di file audio o di immagini tramite l’app. I siti specializzati parlano di problemi nella app in tutta l’Europa occidentale, ma non solo: segnalate anomalìe nel servizio anche nel Sud est asiatico. Le segnalazioni si sono presto rincorse in tutti i canali social e su Twitter è scattato l’hashtag #whatsappdown, diventato virale in poche ore.