Finisce qui l’avventura a X Factor 2019 per i due Comaschi Daniel Acerboni e Sissi. Ieri sera, giovedì infatti è andata in scena l’ultima puntata delle selezioni.

X Factor 2019 Sissi esce tra le polemiche

Silvia Cesana, in arte Sissi, a settembre aveva conquistato i quattro giudici cantando un brano di Calcutta, “Del verde”. Per lei anche un grande affetto da parte del pubblico che tifava per il suo talento (QUI I DETTAGLI). L’avventura dell’erbese però si è conclusa ad un passo dallo show live, non senza qualche polemica che è subito scattata sui social.

Fuori anche Acerboni

Come lei ha dovuto arrendersi anche Daniel Acerboni, originario di Gravedona. Daniel, parrucchiere di professione, classe 1995, dopo aver spopolato alla prima audizione, ricevendo quattro “sì” dai quattro giudici e conquistando letteralmente il pubblico era approdato ai Bootcamp. Anche durante la seconda fase di selezione il coach della sua categoria (gli under uomini), ovvero Malika Ayane, era stata conquistata dal giovane laghee. Quindi aveva deciso di portalo a Berlino per l’ultima, fatidica, esibizione. Ieri sera Sky ha trasmesso proprio la puntata decisiva. Daniel è salito sul palco portando la canzone di “Rescue Me” degli OneRepublic. Una bellissima esibizione senza dubbio che ha inorgoglito tutti i lecchesi che erano davanti allo schermo. Ma alla fine il suo giudice ha deciso di non portarlo in finale. Daniel ha reagito alla notizia con un sorriso, dimostrando non solo una grande umiltà, ma anche una grande educazione.