A Ponte Lambro si ricorda Liberazione

Messaggio di pace

In occasione delle celebrazioni per il 74° anniversario della Liberazione, l’Amministrazione comunale pontelambrese ha deciso di dedicare la commemorazione alla pace. Sarà questo il tema dell’evento, che prenderà il via alle 10.30 di giovedì, in piazza Puecher, con un momento istituzionale. A questo farà seguito il lancio dei palloncini: i più piccoli potranno inviare al cielo i propri messaggi di pace, letterine o disegni in modo da contribuire alla diffusione di questo importante valore.

Camminata serale

La giornata del XXV Aprile si chiuderà con una bella iniziativa: l’Amministrazione ha pensato a una camminata serale al Sass Tavarac. La partenza è prevista alle 18 dall’eremo di San Salvatore: in una quarantina di minuti si salirà sulla sommità. Lì i presenti potranno mangiare insieme, per poi rientrare entro le 22.30, ritornando dallo stesso comodo e facile sentiero. Si consigliano scarpe adatte e l’utilizzo di una torcia.