E’ partita oggi, martedì 15 ottobre, l’edizione 2019 di «Young – Orienta il tuo futuro». Fino al 19 ottobre 2019 il polo Lariofiere di Erba (Co) ospita infatti la 12esima edizione di Young, il salone nazionale dell’orientamento scolastico, universitario e professionale dedicato ai giovani che devono affrontare la scelta del percorso di studi dopo la terza media e dopo le scuole superiori.

Young – Orienta il tuo futuro

L’obiettivo primario del salone è illustrare agli studenti e alle famiglie le opportunità formative in un percorso di accompagnamento verso le scelte riguardanti le prospettive lavorative future, passando per l’analisi delle attitudini naturali, l’esame delle potenzialità individuali e la valutazione delle competenze personali.

La finalità di proporre alle nuove generazioni, soluzioni e opportunità formative e occupazionali nuove e concrete, sulla base dell’analisi degli scenari futuri, non può prescindere dal rispetto delle caratteristiche individuali e dalle potenzialità insite in ciascun giovane.

Gli orizzonti aperti dal Salone non si limitano ai confini nazionali. Viene, infatti, dato grande rilievo alle opportunità di studio e lavoro all’estero, in grado di offrire ai giovani occasioni di crescita personale e arricchimento culturale.

Martedì 15 e mercoledì 16 ottobre saranno dedicati (dalle 8.30 alle 13.30) agli studenti delle scuole medie, per indirizzarli consapevolmente nella scelta tra i vari percorsi di studio liceali, professionali e di istruzione e formazione professionale.

Fino al 19 ottobre a Lariofiere

Giovedì 17 e venerdì 18 ottobre il focus sarà puntato (dalle 8.30 alle 13.30) sui ragazzi delle scuole superiori e gli studenti universitari, per mostrare loro il panorama dell’offerta formativa post diploma, unitamente alla realtà del mercato occupazionale odierno.

Sabato 19 ottobre l’intera giornata (dalle 8.30 alle 18) vedrà protagonisti tutti gli studenti indistintamente, insieme alle loro famiglie, ai docenti e ad altri operatori dell’orientamento in visita.

Le occasioni di confronto per i ragazzi di tutte le età non mancheranno.

Saranno infatti presenti 166 realtà italiane ed estere tra scuole, istituti, fondazioni, accademie, università, professioni in divisa, ordini e collegi professionali, aziende e agenzie per il lavoro, volontariato, che saranno a disposizione per presentazioni collettive e incontri one-to-one presso gli stand.

Il programma 2019, con oltre 200 iniziative di orientamento tra laboratori per le scuole medie, incontri e seminari dedicati alle attività universitarie, lavorative e professionali, si pone l’obiettivo di richiamare a Lariofiere oltre 20.000 visitatori e più di 300 scuole provenienti da diverse province lombarde.

Per tutte le informazioni e il programma completo consultare il sito www.young.co.com.