Progetto Youthlab propone laboratori, attività e eventi in vista del prossimo Natale. Il primo appuntamento si è tenuto ieri, sabato 7 dicembre, in stazione. Le altre date da cerchiare sul calendario sono il 14 e il 21 dicembre.

Youthlab: tre pomeriggi con “Natale nel mondo”

“Natale dal mondo”, questo il titolo dell’iniziativa promossa dai ragazzi e dagli operatori di Progetto Youthlab in collaborazione con Lo Snodo e con i commercianti di via Dante. Un’occasione non solo per passare del tempo in allegria preparando decorazioni e oggetti a tema natalizio, ma anche un momento per conoscere le tradizioni natalizie europee attraverso la musica e la creatività.

Durante i tre pomeriggi in programma i bambini avranno la possibilità di realizzare decorazioni natalizie che porteranno a casa con sé, di scoprire le tradizioni di altri paesi con canzoni e giochi, di divertirsi con il truccabimbi e tante altre sorprese. Ieri il via alla rassegna con l’aperitivo natalizio e l’intrattenimento musicale a cura di “Tommy e Botti”.

Sabato 14 ci sarà anche Babbo Natale

Sabato 14 dicembre una bellissima sorpresa per tutti i bambini: Babbo Natale sarà presente alla stazione di Erba per ricevere le letterine.

Le attività, a offerta libera, si terranno dalle 14.30 alle 17 presso lo Spazio della Stazione di Erba, in piazza Padania. I bambini dovranno essere accompagnati da un adulto. Durante i pomeriggi allo Spazio della Stazione di Erba, saranno disponibili le bellissime idee regalo targate Progetto #Youthlab: il Tè di Natale e l’Infuso Notte di Natale abbinati con una bellissima tazza di latta rossa dal sapore un po’ vintage, in versione singola o in fantastica confezione. Un regalo buono e solidale a sostegno dei giovani e dei progetti del territorio erbese. I prodotti sono disponibili, in numero limitato, fino ad esaurimento scorte. Per ulteriori informazioni è possibile scrivere una mail a info@progettoyouthlab.it