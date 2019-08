Eugenio Zoffili ha incontrato ieri, mercoledì 28 agosto 2019, una delegazione del Giappone a Roma.

Zoffili incontra a Roma una delegazione dal Giappone

“A Roma ho avuto l’onore di dare il benvenuto in Italia a nome del nostro Parlamento alla delegazione composta da dieci parlamentari Giapponesi guidata da Isshu Sugawara con l’ Ambasciatore del Giappone in Italia Keiichi Katakami. E’ stato un incontro utile e concreto con la nostra bilaterale che ho l’onore di presiedere e che ho rappresentato con i colleghi Roberto Pella, Felice Mariani e con il Senatore Manuel Vescovi. Un’ amicizia vera tra i due Paesi di cui siamo fieri e che guarda al futuro con azioni concrete”. Queste le parole di Eugenio Zoffili, deputato Lega e Presidente della bilaterale interparlamentare UIP per l’amicizia e la collaborazione tra Italia e Giappone del Parlamento Italiano.