Nella giornata di ieri, giovedì 4 luglio 2019, a Calolziocorte, in provincia di Lecco, intorno alle 17 è arrivata la segnalazione dell’improvvisa scomparsa nel fiume Adda di un giovane di 18 anni, di origine straniera, in visita alla fidanzata residente a Sala. A riportarlo è Giornaledilecco.it.

18enne inglese rischia annegamento nel fiume Adda

Il giovane, individuato all’altezza del ponte Cesare Cantù dall’elicottero Drago 80 dei Vigili del fuoco, dopo il primo soccorso in loco, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Manzoni di Lecco. A dare l’allarme la fidanzata, non vedendo il giovane riemergere dall’acqua dopo il tuffo. Le sue condizioni restano gravi.

I soccorsi

Attivati subito i soccorsi; il Comando dei Vigili del Fuoco ha inviato le risorse necessarie per l’intervento di soccorso, le squadre SAF Fluviali e la moto d’acqua. In supporto è stato richiesto il reparto volo di Malpensa e il nucleo sommozzatori da Milano. Mobilitati anche i Carabinieri, oltre al soccorso sanitario intervenuto con un’ambulanza e un’automedica.

Sul lago di Como due casi

Non si tratta purtroppo di un caso isolato; frequenti in questo periodo estivo i casi di annegamento. Non ultimo la scomparsa di Floriana Ismaili, 22 anni, calciatrice della Nazionale svizzera, lo scorso 29 giugno dopo un tuffo nel lago a Musso. Ad inizio giugno un altro tragico tuffo nel lago è costato la vita anche al giovanissimo Osei Maxwell, solo 15 anni.

