25 novembre, #iodicono: convegno ad Anzano contro la violenza sulle donne.

25 novembre, convegno ad Anzano #iodicono

Si apre domani, sabato 24 novembre, la settimana di iniziative organizzata dall’assessorato ai Servizi sociali di Anzano con il Comune di Monguzzo e il Consorzio erbese servizi alla persona per approfondire il tema della violenza sulle donne. La rassegna, organizzata per la Giornata contro la violenza sulle donne si avvia con il convegno «Niente fiori, solo uomini per bene», dalle 9 al centro polifunzionale di via Valera, per approfondire i temi della violenza. L’incontro sarà introdotto dalla dottoressa Patrizia Magretti, del Consorzio erbese, che parlerà di «Cosa è successo dopo lo scorso anno?». Seguirà l’intervento della dottoressa Elisabetta Gagliardi a tema «La cattiva gestione dell’aggressività. Cosa porta gli uomini al maltrattamento». Poi la dottoressa Claudia Lombi, psicologa e psicoterapeuta del Consultorio Icarus di Como, e il dottor Luigi Castelli, psicologo di Icarus, tratteranno di «Spazio per uomini che vogliono cambiare. L’esperienza di lavorare con i maltrattanti».

25 novembre, tanti eventi per la Giornata contro la violenza sulle donne

La rassegna proseguirà con il flashmob «Neanche con un fiore», martedì 27, con gli alunni delle scuole primarie «Perlasca» di Anzano e «Pertini » di Monguzzo. Mercoledì 28, in sala consiliare a Monguzzo dalle 20.45 ci sarà «Mia per sempre», serata di approfondimento sulla psiche maschile. La rassegna si chiuderà venerdì 30 con «Il divorzio – Un delitto d’onore», spettacolo teatrale a cura di «Teatro in mostra» al centro polifunzionale di Anzano dalle 20.45. Ingresso libero a tutti gli eventi.