A Lurago d’Erba sequestrati 13 chilogrammi di marijuana

I militari hanno provveduto pazientemente, per mesi, al controllo dei luoghi in cui si riuniscono gruppi di giovanissimi, prevalentemente nelle ore serali e notturne, sfruttando anche le preziose segnalazioni dei cittadini. Un’attività certosina e costante che, nel tempo, ha consentito agli operanti di acquisire preziose informazioni per risalire alla catena che collega i meri assuntori di droga agli spacciatori. E’ stato così che i Carabinieri hanno individuato un giovane di 24, residente a Montorfano. Lo hanno tenuto d’occhio per giorni, hanno controllato i suoi movimenti, sino alla prima mattinata 7 gennaio quando sono entrati all’interno della sua abitazione per effettuare una perquisizione.

In arresto

In una cantina dello stabile sono state rinvenute alcune piante di marijuana in fase di essiccazione e di preparazione per un peso complessivo di 12,96 chilogrammi. L’operazione, inoltre, ha permesso di rinvenire materiale per il confezionamento dello stupefacente, una bilancia di precisione oltre ad alcune centinaia di euro in banconote di piccolo taglio. Per l’uomo sono scattate le manette per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. E’ stato quindi portato alla Casa Circondariale del Bassone, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.