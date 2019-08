“A scuola di sport”, un progetto regionale per favorire e valorizzare l’attività motoria nelle scuole primarie.

A scuola di sport, Regione stanzia 1 milione di euro per promuovere lo sport nelle scuole elementari

“Valorizzare l’attivita’ motoria nelle scuole primarie della Lombardia sia come attività fisica, sia come stile di vita”: è questo l’obiettivo del progetto “A Scuola di Sport”, approvato dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore a Sport e giovani, Martina Cambiaghi.

Arrivata alla sesta edizione, l’iniziativa – per la quale Regione Lombardia ha stanziato un milione di euro – prevede, a partire da novembre, l’affiancamento all’insegnante della scuola primaria di esperti laureati in scienze motorie o diplomati Isef per 1 ora la settimana, e un totale di 20 ore annuali in ogni classe.

La seconda ora settimanale di educazione fisica sarà tenuta dall’insegnante di classe. E’ inoltre previsto un tutor supervisore per ogni provincia, per facilitare il coordinamento fra il Coni, gli esperti e le scuole, e favorire il buon

funzionamento dell’iniziativa. Il progetto vede coinvolti anche l’Ufficio Scolastico regionale, Coni Lombardia, Cip Lombardia e Anci.