Acqua potabile da bollire: il Comune dirama l’obbligo tramite un’ordinanza che mette sull’attenti i residenti nella frazione di Gironico.

Acqua da bollire, ecco perché

Oggi, lunedì 16 dicembre, la mobilitazione dell’Amministrazione comunale. E’ emersa la presenza di batteri coliformi nell’acqua potabile della frazione gironichese, quindi è scattata l’ordinanza che obbliga i cittadini a bollirla per poterne fare uso domestico o per la propria igiene. Dopo i disagi degli scorsi mesi, che avevano attirato le critiche del gruppo di minoranza, un nuovo caso da monitorare relativamente alla risorsa idrica sul territorio colverdese.

Campagna di informazione ai residenti e pulizia del pozzo

Contestualmente all’ordinanza, l’Amministrazione cittadina ha avviato una campagna di informazione dei cittadini. Non solo tramite il web ma anche coinvolgendo personale comunale e volontari della Protezione civile per raggiungere con avvisi cartacei chi soprattutto non fa utilizzo di internet. E come fa sapere il vicesindaco Paolino Strambini, la vasca in questione verrà svuotata e disinfettata.