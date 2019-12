Addio a Giulio Ferloni: il 49 enne originario di Lurate Caccivio, residente a Villa Guardia, scomparso domenica 29 dicembre durante un’escursione in Svizzera. Giovedì 2 gennaio, nella chiesa di Castello, frazione di Lurate Caccivio, sarà celebrato il funerale.

La tragedia e le indagini

Ferloni è deceduto mentre rientrava a Spluga da un’escursione con le ciaspole. Camminava insieme alla compagna, poi la decisione di scendere non sullo stesso percorso seguito dalla compagna. Non vedendolo rientrare, la donna ha allertato la Polizia. Purtroppo, il 49enne è stato trovato privo di vita in un burrone. Tuttora sono in corso le indagini della Polizia svizzera: l’ipotesi più probabile è quella di una fatalità, che avrebbe provocato la caduta e il conseguente decesso.

Estroverso, solare, sportivo: pioggia di messaggi di cordoglio

Diplomato al liceo “Terragni” di Olgiate Comasco, stimato professionista nel campo dell’informatica e nell’attività commerciale di famiglia “De Bernardis & Ferloni”, con sede ad Appiano Gentile, Ferloni era un vero appassionato di sport, già vicepresidente dell’associazione “Labbracciata” con cui aveva completato impegnative traversate a nuoto. Anni di allenamenti e gare in piscina, il nuoto nel mare, le pedalate con la mountain bike. A Lurate Caccivio, dove vivono i genitori, residenti nella frazione Castello, Giulio Ferloni era un volto noto e amico. Così pure a Olgiate Comasco e nel circondario, dove appunto era nel cuore dei molti che, appena venuti a conoscenza della tragica scomparsa, gli hanno dedicato pensieri e parole, commentando la notizia purtroppo data nella scorsa giornata, lunedì 30 dicembre. Una vera e propria pioggia di reazioni commosse, sul web, amici increduli e affranti per la scomparsa di Ferloni.