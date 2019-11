Con grande dolore la Pallavolo Cabiate, nella serata di ieri, venerdì 15 novembre 2019, ha annunciato la scomparsa del suo presidente.

Addio al presidente della Pallavolo Cabiate

Emilio Saldarini aveva 59 anni e da molto tempo combatteva contro una malattia. Questo non l’aveva disolto dalle sue ragazze: sempre presente, sempre propositivo e pieno di idee. Il suo entusiasmo era contagioso e quanto orgoglio nell’annuciare le conquiste del suo team che, nel corso degli anni, lo aveva reso sempre più felice.

“Sarai sempre nei nostri cuori”

Ecco il messaggio della squadra, pubblicato sulla Pagina Facebook

“Con tristezza nel cuore salutiamo il nostro caro presidente Emilio Saldarini che oggi ci ha lasciato Una persona che negli anni ha dedicato il suo tempo al bene comune della realtà cabiatese. Ha coltivato la sua passione della pallavolo diventando un pilastro fondamentale di questa società. È riuscito con tenacia a far accendere nel cuore di molte giovani l’amore e la passione per questo sport di squadra. Un grazie per aver insegnato che insieme come una grande famiglia si ottengono grandi risultati. La Pallavolo Cabiate ultimamente gli ha regalato molte soddisfazioni che forse riuscivano a distrarlo un pochino dal percorso di vita che stava attraversando. Grazie Emilio sarai sempre nei nostri cuori ❤️💙 Dalle tue le tue atlete dal minivolley alla serie B2

Dirigenti Allenatori e Genitori tutti”.

“Non ci sono parole per descrivere il nostro dolore”

Anche la Fipav Como è addolorata per la perdita: “Caro Emilio, eravamo in sede, quando abbiamo appreso la terribile notizia della tua scomparsa. Sapevamo che la malattia stava progredendo, ma noi speravamo fino all’ultimo che tu ce l’avresti fatta. Il gelo pervade la sala del Comitato Territoriale. Un vuoto accompagna gli sguardi di tutti noi. È stato un percorso breve e intenso il nostro. In questi brevi tre anni abbiamo avuto modo di conoscere il dirigente, il papà, il presidente, l’uomo. Non ci sono parole per descrivere il nostro dolore. Ora, la speranza è che dall’alto ci possa dare ancora qualche consiglio. E così nel minuto di silenzio che ti tributeremo su tutti i campi territoriali questo fine settimana, i momenti di gioia vissuti insieme si salderanno indissolubilmente al tuo ricordo. Con affetto e stima i tuoi colleghi Lucio, Pier, Maurizio, Paolo, Marco, Alberto”.