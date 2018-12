Ecco che cos’è successo nella notte tra il 4 e il 5 dicembre e come si sono mossi i soccorsi in Provincia.

Aggressione a Cassina Rizzardi

L’allarme è scattato intorno alle 23.30 in via Alessandro Volta. Subito sono scattati i soccorsi per un evento violento, classificato come aggressione. Ferito un uomo di 49 anni. Sul posto l’ambulanza che l’ha poi trasportato in codice verde al pronto soccorso. Allertati i Carabinieri di Cantù che avranno il compito di capire cos’è successo.

Altri interventi

Da segnalare intorno alle 22.20 un malore a Locate Varesino per un 72enne. Dopo le prime cure sul posto la donna è stata trasportata all’ospedale di Gallarate in codice giallo. A Erba invece una caduta, coinvolta una donna di 66 anni portata al Sant’Anna in codice giallo intorno alle 23.30. Intervento anche a Como, poco prima della 1, per una donna di 42 anni. Non si conoscono i motivi della chiamata ai soccorsi, ma la donna è finita al Valduce in codice verde. Alle 3 invece una caduta al suolo all’interno di un impianto lavorativo a Como in via Leonardo Da Vinci. E poi alle 3.30 un’intossicazione etilica per una 17enne. La Croce Azzurra di Como l’ha portata al Valduce in codice verde.

